كريتشيكوفا: لم يؤمن أحد بقدرتي على الفوز ببطولة ويمبلدون

أعربت التشيكية باربورا كريتشيكوفا عن سعادتها الغامرة بعد التتويج بلقب ويمبلدون للمرة الأولى في تاريخها، وذلك بعد التغلب في النهائي على الإيطالية جاسمين باوليني بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، مساء اليوم السبت.

وقالت كريتشيكوفا في تصريحات من أرض الملعب في مراسم التكريم: "ليس لدي كلمات الآن. في الحقيقة هذا أمر لا يصدق وغير واقعي".

وتابعت: "أعيش الآن أجمل يوم في مسيرتي، وفي حياتي، من الصعب جدا تفسير ذلك الشعور".

وأضافت: "أتوجه بالتهنئة لجاسمين وفريقها، حظيت بأسبوعين رائعين ولعبت بمستوى جيد للغاية وقدمت مباراة نهائية مميزة، حاربنا على كل نقطة وكنت محظوظة في النهاية بالفوز باللقاء".

واستدركت: "لكنها وصلت إلى نهائي رولان جاروس منذ أسبوعين، من الرائع مشاهدتها تصل إلى نهائيين في فترة قصيرة".

وبالنظر إلى قتالها في الأشواط الأخيرة من المباراة، علقت التشيكية: "حاولت التحلي بالشجاعة، وأخبرت نفسي أنه إن لم يمر أي شوط كما أردت فسأواصل اللعب".

وزادت: "هذه مباراة صعبة ونهائي مميز شهد منافسة شرسة، استمتعت كثيرًا بتلك التجربة وسعيدة بوقوفي هنا وعيشي تلك اللحظة".

وواصلت: "أظن أنه لم يؤمن أحد بي بوصولي للنهائي ولم يتوقع أحد فوزي بلقب ويمبلدون، ولا أصدق أيضًا".

واسترسلت: "منذ أسبوعين خضت مباراة صعبة وفزت بها في 3 مجموعات، وعانيت من بداية صعبة في الموسم، والآن أنا بطلة ويمبلدون".

وواصلت بالحديث عن تأثير يانا نوفوتنا البطلة السابقة المقربة منها على مسيرتها.

وصرحت: "الطرق على بابها غير حياتي في التنس، بعد إنهاء مرحلة الناشئين لم أكن أعرف هل سأواصل اللعب أم سأذهب للتعليم العالي".

وبينت: "لكنها شجعتني وأخبرتني بأنني أملك المهارة الكافية لممارسة التنس، وقبل وفاتها أبلغتني بأنني يجب أن أفوز بلقب في الجراند سلام وحققت ذلك في رولان جاروس 2021".

واختتمت: "كانت لحظة رائعة، ولم أحلم يومًا بأنني سأفوز باللقب الذي فازت هي به في عام 1998".