حصيلة شهداء العدوان على غزة ترتفع إلى 38 ألفا و443

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ281 على القطاع.

وقالت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 61 شهيدًا و129 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 38 ألفًا و443 شهيدًا و88 ألفًا و481 إصابة.

وذكرت أن عددًا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وفي وقت سابق، استشهد خمسة فلسطينيين، وأصيب آخرون، إثر قصف الاحتلال منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة، في اليوم الـ281 للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وأضاف مراسل وكالة «وفا» أن دوي انفجارات سمع في محيط مفترق الشهداء جنوب مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق مدفعية الاحتلال عدة قذائف صوب حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وأطلقت طائرات «كواد كابتر» الاحتلالية النار على المواطنين جنوب تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق قذائف مدفعية على حي الرمال الجنوبي غرب المدينة.

وأصيب 10 مواطنين على الأقل في قصف استهدف منزلا في شارع العشرين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وقصف آخر من طائرات الاحتلال الحربية على المنطقة الشمالية للمخيم.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية غارة، استهدفت منزلا قرب محطة التحرير على مدخل بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس جنوب القطاع.