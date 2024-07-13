محافظ الوادي الجديد ووزيرة البيئة يبحثان الفرص الاستثمارية للمخلفات الزراعية

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وذلك لبحث الفرص الاستثمارية للمخلفات الزراعية بالمحافظة، وفرص تحويلها إلى مورد جديد للاستفادة منه في تحقيق عائد اقتصادي للمحافظة، وذلك بحضور ياسر عبدلله مساعد الوزيرة لشئون المخلفات، ورئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات.

وهنأ المحافظ، الوزيرة لتجديد ثقة القيادة السياسية في استمرارها وزيرةً للبيئة لاستكمال مسيرة النجاحات والأعمال الرائدة، واستمرار التعاون المثمر مع الوزارة لحماية البيئة واستدامة مواردها.

ولفتت وزيرة البيئة، إلى أن فرص الاستثمار في مجال المخلفات الزراعية، وخاصة مخلفات النخيل يعد من أهم المجالات الواعدة والتي يمكن من خلالها إتاحة فرص استثمارية للقطاع الخاص لإنتاج الأخشاب "MDF"، وكذا استخدامها كوقود بديل "RDF" بمصانع الأسمنت مما يحقق تقليل الانبعاثات الكربونية، من خلال حصر كل الانبعاثات التي تم خفضها من 40 مليون نخلة، وإصدار شهادات كربون بها.

واتفق الجانبان على تفعيل التعاون وتنفيذ هذا المشروع والبدء بخطوات جادة في القريب العاجل بما يساهم في تحسين الأوضاع البيئية والمعيشية للمواطنين، وإقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات الزراعية، والاستفادة منها إلى جانب ما سيوفره أيضاً من فرص عمل، على أن يتم عقد اجتماعات لمناقشة المشروع والخطوات التنفيذية.