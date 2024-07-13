العراق يجدد الالتزام الكلي بالتخفيض الطوعي لإنتاج النفط الخام

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جدد العراق، مساء اليوم السبت، الالتزام الكلي باتفاق الخفض الطوعي لإنتاج النفط الخام وفق مقررات منظمة البلدان المصدرة للنفط /أوبك وحلفائها وتعويض أي فائض في الإنتاج منذ مطلع العام الحالي.

وذكر بيان لوزارة النفط العراقية، أن وزارة النفط "ستلتزم بمستوى الإنتاج المطلوب في الاتفاق والبالغ أربعة ملايين برميل يوميا لشهر يوليو الحالي الأشهر القادمة".

كما تعهدت الوزارة "بتعويض الفائض في الإنتاج منذ بداية العام الحالي خلال فترة التعويض التي تمتد حتى نهاية شهر سبتمبر من العام المقبل".

وكانت الدول المصدرة للنفط /أوبك وحلفاؤها قد اتفقت الشهر الماضي على تمديد اتفاق التخفيض الطوعي لإنتاج النفط الخام لدعم استقرار السوق النفطية.