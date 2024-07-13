تُعتبر القرفة، التي اشتهرت بفوائدها الصحية والشعبية كمشروب منعش، اليوم أداة طبية مبتكرة في علاج الروماتويد والتهابات القولون، متفوقة على الأدوية التقليدية في دقتها وفعاليتها، حيث أظهرت دراسة حديثة أجرتها جامعة هونغ كونغ كيف يمكن لتعديلات على مركبات القرفة أن تحدث ثورة في مجال العلاجات المضادة للالتهابات.

وذكر موقع ميديكال إكسبرس، أن فريقًا من جامعة هونغ كونغ أجرى تعديلات على ألدهيد القرفة، المستخلص من مادة القرفة، ليصبح دواءًا مضادًا للالتهابات التي تسببها حالات الروماتويد والقولون العصبي.

ويعرف الروماتويد بتنشيط مادة السيتوكين المناعية لعلاج بعض المشاكل، ويعمل الدواء على تعديل هذه المشكلة بدلاً من مادة السيتوكين، مما يقلل من حدوث الالتهاب.

وتعاني الأدوية المتداولة من ضعف في قابلية الذوبان، مما يؤثر على دقتها في استهداف المناطق المطلوبة ويضر بخلايا أخرى سليمة في الجسم. لذا، فكر الفريق البحثي في جعل القرفة بديلاً دقيقًا.

وأضاف الفريق مواد أكسجينية نشطة إلى دواء القرفة وحقنها في مناطق الروماتويد لدى فئران التجارب. ونجحت القرفة في الوصول بفاعلية إلى المنطقة الملتهبة وذوبانها فيها، مما أدى إلى تثبيط إفراز السيتوكين المسبب للالتهاب.

كما نجح الدواء أيضًا في علاج القولون العصبي، ويعمل الفريق على إيجاد دواء قابل للشرب من القرفة لتسهيل استخدامه على المرضى.