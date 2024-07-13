محافظ القاهرة يتفقد أعمال التطوير الجارية بالمقطم والخليفة

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تفقد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، خلال جولة ميدانية شملت أحياء الخليفة والمقطم جنوب العاصمة، وخصت شارع الجمهورية الجديدة "شارع 9 سابقًا"، لمتابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بهم.

وشدد محافظ القاهرة خلال الجولة على تكثيف حملات إزالة البناء المخالف على الفور واتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، موجهًا برفع كفاءة الميادين والطرق المؤدية إليها، والإهتمام بزيادة الرقعة الخضراء، ورفع كفاءة الحدائق وزراعة الجزر الوسطى لإضفاء المظهر الجمالي على المنطقة.

رافق المحافظ فى جولته أشرف منصور، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، ولفيف من قيادات المحافظة.