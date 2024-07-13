أشاد النائب سليمان وهدان، نائب رئيس حزب الوفد وعضو الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، بوزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، واصفا عرضه لمشاكل التعليم خلال جلسة لجنة دراسة برنامج الحكومة بـ«الصادق».

وقال خلال تصريحات لبرنامج «صالة التحرير» عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت: «أنا في البداية كان لدي فكرة سلبية عن وزير التعليم، ولكن بعدما عرض رؤيته كان صداقا في عرض المشاكل التي لا تخفى على أحد».

وأضاف أن الجلسة التي عقدت اليوم؛ تناولت أبرز تحديات قطاع التعليم بحضور وزراء التربية والتعليم والتعليم العالي والعمل، مشيرا إلى أن النواب طالبوا وزير التربية والتعليم بضرورة بناء مدارس جديدة لمواجهة الزيادة السكانية وسد العجز في المعلمين، ووضع معايير واضحة لتعيينهم خاصة في التخصصات التي تشهد نقصًا.

وكشف «وهدان» أن وزير التربية والتعليم وعد بحل تلك المشكلات من خلال وضع هيكلة جديدة مع بداية العام الدراسي المقبل، مشددا أن المدة الزمنية قصيرة لكن طموحات الوزير كبيرة حيث يهدف إلى إعادة هيكلة المنظومة التعليمية وتصحيح مسارها.

ونوه بأن «عبد اللطيف» يهدف إلى وضع خطة لإعادة الهيكلة والتصحيح مع بداية العام، ولكن ليس حل مشكلة الكثافة العددية في الفصول لأن بناء المدارس يستغرق على الأقل عامين.

وأكد أن أعضاء لجنة دراسة برنامج الحكومة أبدوا دعمهم لوزير التربية والتعليم، قائلا:« الوفد وأحزاب المعارضة والتي تمثل 10 نواب في اللجنة غيرنا فكرنا وأكدنا إننا في ظهره»