إغلاق أبواب اللجان بعد دخول طلاب الثانوية بالسادس من أكتوبر

أغلقت لجان مدرسة الإعدادية بنين بالسادس من أكتوبر، اليوم السبت، أبوابها أمام الطلاب، في تاسع أيام امتحانات ماراثون الثانوية العامة 2024، لأداء امتحان مادة التفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمي رياضة.

وقام الإداريون القائمون على تنظيم عملية دخول الطلاب، بتفتيشهم بالعصا الإليكترونية، لمنع دخول أية متعلقات غير مسموح بها، وفقًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم، ونبهوا الطلاب بترك متعلقاتهم مع المحال المجاورة للمدرسة.

وكانت قد شددت وزارة التربية والتعليم، على الطلاب، الدخول بدون أي أجهزة إلكترونية «موبايل- سماعات- ساعات سمارت- أجهزة الكترونية»، فضلًا عن عدم دخول الملاحظين أيضا بالهاتف المحمول، موجها بالتنبيه على الطلاب بأن حيازة الهاتف المحمول جريمة حتى لو كان مغلقا.

كما نبه أفراد الأمن المكلفين بتأمين الامتحانات، على أولياء الأمور بالابتعاد من جانب المدرسة، حتى لا يحدث تكدس أثناء وخروج الطلاب من اللجان.