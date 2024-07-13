مدير مكتبة الإسكندرية: تأسيس دار نشر عملاقة للشباب تهتم بالعلوم والتكنولوجيا

أعلن الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية ومقرر المحور الثقافي بالحوار الوطني، عن تأسيس المكتبة دار نشر عملاقة تحمل اسم «دار الابتكار والمعرفة والإبداع».

قال خلال لقائه ببرنامج «كل يوم» عبر شاشة «ON E» مساء الجمعة، إن الدار ستكون ذات طابع خاص يركز بشكل أساسي على قطاع الشباب في مجالات العلوم والتكنولوجيا، مثل العلوم الطبيعية وتكنولوجيا المعلومات والهندسة والطب والصيدلة؛ وليس فقط العلوم الاجتماعية.

وأضاف أن اختيار هذه المجالات ينبع من أهمية التركيز على بناء قدرات الشباب في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، لافتا إلى أن الشباب يمثلون نحو 60% من المجتمع المصري.

وأشار إلى أن المكتبة لامست إقبالا كبيرا من الشباب على القراءة وشراء الكتب، قائلا: «المكتبة تنتج سلسلة من الكتب عن تنوع التراث الإنساني، والشباب مقبل على القراءة، كنا نتصور في البداية أن الكتب لن تباع؛ لكن في كل وقت نطبع المزيد».

وشدد على أهمية التركيز على بناء البشر، مؤكدا أن بناء العقول وتنمية الشعور بالانتماء والمسؤولية هو الأساس لتقدم المجتمعات.

ولفت إلى أن بناء البشر لا يقتصر على تنشئة مواطنين لهم انتماء وطني فقط؛ بل يتعدى ذلك إلى خلق أجيال جديدة قادرة على الابتكار والمساهمة في التقدم العلمي والتكنولوجي، مؤكدا أنه لا سبيل إلى تطور أي مجتمع إلا إذا ساهم مساهمة فعالة في إنتاج التكنولوجيا.