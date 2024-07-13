وزير الري عن شكاوى نقص وصول المياه للترع: نشهد أقل عدد من المشكلات هذا العام

قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، إنَّ هذا العام يشهد تسجيل أقل عدد من المشكلات التي ترصدها الوزارة، ’وذلك ردا على شكاوى قيل إن مزارعين يقدمونها من عدم وصول مياه الري للترع.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «كل يوم» الذي يُقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر شاشة «on»، مساء الجمعة، أن هذا الأمر يحدث على الرغم من حجم الاحتياجات في هذا الموسم لا سيما في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وأشار إلى أنّ الوزارة تتبع أسلوب المناوبة في بعض الترع على فترات زمنية، موضحًا أن هذا الأمر كان قد تعرض للإهمال فترة طويلة.

ولفت إلى أن الوزارة تحرص على تنظيم هذا الأمر لكنّ بعض المزارعين لا يلتفتون لذلك، موضحا أن من يجد الترعة مغلقة يظن أنه لا توجد مياه.

ونوه بأن هناك جدولًا يتضمن تحديد مواعيد وصول المياه، داعيا المزارعين الذي لا يعرفون هذه المواعيد للتواصل مع إدارات الري في هذا الخصوص.

وجدَّد التأكيد على أنّ الخطوات التي تتخذها الوزارة في هذا الإطار، تأتي لعملية تنظيم ري الأراضي على مستوى الجمهورية.