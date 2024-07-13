إزالة حالتين تعدي على أملاك الدولة في المهد بمدينة طور سيناء

شنت الوحدة المحلية لمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، حملة موسعة لإزالة حالات التعدي على أملاك الدولة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على حق الدولة وسيادة القانون.

وقال علي حمادة، رئيس مدينة طور سيناء، إنه جرى إزالة حالتي تعدي بالبناء على أملاك الدولة بحي المنشية، الذي يعد من أرقى الأحياء بالمدينة كونه يضم المنطقة التجارية الكبرى على مستوى مدينة الطور.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم السبت، أن حالات التعدي تمثلت في بناء أسوار على مساحة 50 مترا لكل حالة، بإجمالي 100 متر، وجرى إزالتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد أن اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، شدد على استمرار حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنع التعديات عليها، وتأكيدًا على سيادة القانون، وذلك بالتوازي مع شن حملات مكثفة للنظافة ورفع المخلفات والإشغالات، وذلك في إطار حرصه على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وخلق بيئة صحية آمنة لهم.