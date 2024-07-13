انهيار أرضي يتسبب في مقتل 12 شخصا بفيتنام

ذكرت السلطات المحلية في فيتنام، اليوم السبت، أن 12 شخصا لقوا حتفهم وأصيب أربعة آخرون إثر تسبب الأمطار الغزيرة في انهيار أرضي طمر سيارة فان من فئة 16 راكبا.

ووقع الانهيار الأرضى فجأة في الصباح الباكر اليوم، ليحاصر السيارة الفان المقفلة من طراز فورد ويستقلها 16 راكبا في الطين والأوحال .

وذكرت لجنة المتابعة الوطنية لمنع الكوارث والسيطرة عليها إن جميع الركاب تمكنوا من الخروج من الشاحنة بمساعدة 3 أشخاص من سيارة أخرى. وعندما كانوا يحاولون دفع الشاحنة التي كانت عالقة في الطين انهار جانب من الجبل فجأة، لتسقط آلاف الأمتار المكعبة من التراب والحطام على الطريق لتطمرهم جميعا.