 كييف: الجيش الأوكرانى يهاجم مستودعا روسيا آخر للنفط في روستوف - بوابة الشروق
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كييف: الجيش الأوكرانى يهاجم مستودعا روسيا آخر للنفط في روستوف

د ب أ
نشر في: السبت 13 يوليه 2024 - 10:46 م | آخر تحديث: السبت 13 يوليه 2024 - 10:46 م

ذكرت وكالة أنباء "يونيان" الأوكرانية نقلا عن مصادر مطلعة، اليوم السبت، أن الجيش الأوكراني أعلن مسؤوليته عن ضربة جديدة على مستودع نفط روسي، في حي تسيمليانسك بمنطقة روستوف- أون- دون.

 وأضرمت طائرات مسيرة النار في المستودع، ليتم حرق حوالي 12500 متر مكعب من النفط.

 ولم يصدر تأكيد أو تعليق من روسيا، ولم يتسن التحقق من المعلومات بصورة مستقلة.

 ونقلت وكالة "يونيان" عن ممثل لجهاز استخبارات شريطة عدم الكشف عن هويته قوله إن "الطائرات المسيرة لجهاز الأمن الأوكراني تواصل هجماتها الدقيقة ضد مجمع الطاقة الروسي، الذي يدعم الحرب على أوكرانيا."


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