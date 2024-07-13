وزير خارجية بريطانيا خلال اتصال مع ميقاتي: توسيع الصراع ليس في مصلحة أحد

تلقى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، اتصالا من وزير خارجية بريطانيا ديفيد لامي، تم خلاله البحث في العلاقات بين لبنان وبريطانيا والوضع في المنطقة.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة الوزراء اللبنانية، شدد الوزير البريطاني على «السعي لمعالجة الأوضاع المتوترة في جنوب لبنان وغزة، والعمل معًا من أجل السلام والأمن في الشرق الأوسط»، مشيرا إلى أنه «سيجري زيارة إلى لبنان في وقت قريب».

وأضاف: «لقد أثرت مخاوفي بشأن تصاعد التوترات على حدود لبنان وتزايد احتمال سوء التقدير، إن توسيع الصراع ليس في مصلحة أحد، وتريد المملكة المتحدة أن ترى هذا الأمر يتم حله سلميا من خلال تسوية تفاوضية».

ويتبادل حزب الله وإسرائيل بشكل شبه يومي إطلاق النار، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.