تنظم مكتبة المستقبل فى الـ6 من مساء غد الأحد، ندوة بعنوان "حركة الأرض وآثارها"، تتناول الحركات غير المعتادة وكيف أنها تؤثر على الحياة على الكوكب، صرح بذلك الدكتور نبيل حلمي رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة.

يقدم الندوة المهندس عصام جودة المدير التنفيذي للجمعية المصرية لعلوم الفلك، وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك.

الفعالية مقدمة بالتعاون مع الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك Arab Union for Astronomy & Space Science، والمكتب الإقليمي لتنمية الفلك في المنطقة العربية.

يقول المهندس عصام جودة المدير التنفيذي للجمعية المصرية لعلوم الفلك، وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك: "تتحرك الأجرام السماوية في الفضاء بطرق غير معتادة بالنسبة لنا هنا على سطح الأرض، بل يصاحب ذلك أيضا أخطاء فلكية شائعة عن حركة الأرض حول الشمس وأثرها".

وأضاف: "وهذا يجعلنا نتسائل: ما هي حركات الأرض المختلفة؟ وما أثرها؟ وكيف يحدث تغير الفصول؟ ومشارق ومغارب الشمس؟ ومتى وأين نرى الشمس في منتصف الليل؟ وهل يتغير اتجاه الشمال؟، هذا ماتتناوله الندوة غدا تفصيليا".