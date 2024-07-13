روني: يامال يذكرني بنفسي وويليامز يذكرني برونالدو

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قارن النجم الإنجليزي السابق واين روني، بين نيكو ويليامز جناح إسبانيا والأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وكتب روني في عمود بصحيفة "ذي تايمز" عشية نهائي اليورو بين إنجلترا وإسبانيا، أن نيكو ويليامز مصدر تهديد كبير على الإنجليز.

وأوضح "ويليامز بالنسبة لي لاعب استثنائي، ويذكرني بكريستيانو رونالدو حينما كان شابا".

وأضاف "إنه فتى كبير، إنه يستلم الكرة وأحيانا يحاول كثيرا لكن عادة ما يتخذ القرارات الصحيحة".

وأشار "إنه مصدر تهديد كبير في المواقف الفردية ويسجل أهدافا أيضا، ينبغي على إنجلترا أن تتوخى الحذر منه".

وأثنى روني على لامين يامال، كما أشاد بمواطنه الشاب كوبي ماينو لاعب مانشستر يونايتد.

وأشار "يامال مفعم بالثقة بعد هدفه المذهل في شباك فرنسا، ويذكرني بعض الشيء بما كنت عليه في يورو 2004".

وأتم حديثه بالقول "منتخب إنجلترا عليه أن يدافع بشكل جيد على الأطراف أمام إسبانيا، لأن جناحيها الشابين الرائعين يشكلان التهديد الرئيسي".