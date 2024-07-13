مقتل 4 شرطيين عراقيين في اشتباكات مع تنظيم داعش في محافظة ديالى

قالت الشرطة ومصادر طبية في العراق، إن أربعة أفراد من الشرطة قُتلوا وأصيب ثلاثة على الأقل في اشتباكات مع مسلحين من تنظيم داعش اليوم السبت في محافظة ديالى بشرق العراق.

ودارت الاشتباكات في وقت تجري فيه قوات الشرطة والجيش بحثا عن مسلحين اختبأوا في مناطق زراعية في بلدة خان بني سعد في محافظة ديالى، حسبما نقلت وكالة رويترز عن مصادر.

وقال عقيدان بالشرطة إن الاشتباكات جارية، وأضافا أن المسلحين يستخدمون بنادق قنص لمنع الشرطة والجنود من التقدم.

وذكرت الشرطة أن شرطيا على الأقل في حالة حرجة من بين ثلاثة مصابين.

وقالت رويترز، إن الوضع الأمني بالعراق مستقر نسبيا منذ بضع سنوات وذلك بعد فوضى جراء الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003، وأعوام من الصراع الطائفي الذي أعقبه.

وتتطلع بغداد حاليًّا إلى تقليص عدد قوات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن وساعد في هزيمة تنظيم داعش، على أن يظل بالبلاد للاضطلاع بدور استشاري. وتقول بغداد إن قوات الأمن المحلية يمكنها التعامل مع التهديدات بنفسها.