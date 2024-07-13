قنوات فرنسية وبريطانية تستعد لعرض مسلسل وثائقي عن الرئيس الأوكراني

وقعت قناة "France TV"، اتفاقية إنتاج مع شركة Fremantle لتصوير المسلسل الوثائقي "Zelensky"، وهذا الاسم مؤقت حتى يتم الاتفاق على اسم نهائي حول العمل التسجيلي الذي يروي تفاصيل عن حياة الرئيس الأوكراني الحالي فولوديمير زيلينسكي.

ويجري إنتاج المسلسل الوثائقي بالتعاون مع شركة فريمنتال، ويتضمن مقابلات مع الرئيس الأوكراني وزوجته، بالإضافة إلى لقطات مُصورة تعبر عن كفاح أوكرانيا للحفاظ على استقلالها ضد الهجوم الروسي عليها، وفقاً لمجلة variety.

وتستمر الدول الأوروبية في دعم أوكرانيا على مستويات كثيرة، سواء استقبال اللاجئين الأوكرانيين، أو الدعم المالي والاقتصادي والحربي عن طريق تصدير الأسلحة لهم؛ لمواجهة الهجمات الروسية القوية على الأراضي الأوكرانية.

وعلى المستوى الفني هناك دعم مستمر، فقد ظهر زيلنسكي خلال افتتاح الدورة الخامسة والسبعين من مهرجان كان السينمائي، وألقى خطابا عبر الفيديو، وقال: "في النهاية، ستزول الكراهية ويموت الطغاة".

ويلقي مسلسل "زيلينسكي"، نظرة شخصية مقربة على التحول المذهل الذي طرأ على الرئيس الأوكراني من ممثل كوميدي إلى قائد حرب، وتصفه مجلة variety في تقريرها عن المسلسل أنه "بطل حرب مبدع".

ووفقا للمعلومات المتوفرة عن العمل حتى الآن، "المسلسل الوثائقي يتناول تحول زيلينسكي من ممثل كوميدي إلى قائد حيث يجمع ببراعة بين مهاراته في الأداء في خطاباته ويحتكر الحديث الإعلامي ليصبح أحد أكثر القادة شهرة في العالم".

ومن المقرر أن يبث المسلسل المكون من ثلاثة أجزاء على قناتي BBC Two وiPlayer بالمملكة المتحدة خلال هذا الخريف، في حين ستقدم قناة France Télévisions نسخة أقصر مدتها 70 دقيقة كجزء من سلسلة الأفلام الوثائقية Le Monde En Face في وقت لاحق من هذا العام على قناتي France 5 وfrance.tv.

وقال آل دي أزبيازو نائب الرئيس الأول للتوزيع في أوروبا الناطقة بالفرنسية وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال في فريمانتل: "إنه لمن دواعي سروري دائمًا العمل مع الفرق الموهوبة في France Télévisions وزملائنا في 72 Films في سلسلة جريئة ومقنعة تتميز كل حلقة بقوة لا تصدق، وتقدم نظرة عميقة إلى الرحلة الشخصية والسياسية لزيلينسكي مع أقرب الأشخاص إليه، ونحن ملتزمون بسرد القصص القوية ويسعدنا مشاركة هذه القصة مع الجماهير في فرنسا وحول العالم".

وقالت كارولين بيهار من فرانس تيليفيجنز: "نفخر بهذا التعاون بصفتنا هيئة بث عامة، تتمثل مهمتنا في دعم المحتوى الإبداعي الذي يفك رموز الأحداث التاريخية والشؤون الجارية لإعطاء جمهورنا مفاتيح فهم الحاضر".

وتابعت: "سيلقي مسلسل زيلينسكي نظرة حميمة على الرئيس الأوكراني ويصور جوانب مختلفة من هذه الشخصية المعقدة من بداياته كممثل إلى دوره كزعيم لدولة في حالة حرب، محاصرة في صراع له تداعيات عالمية".