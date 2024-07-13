طبيبه: حالة أحمد سليمان مطمئنة بعد تدخل جراحي

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كشف طارق حلمي، الطبيب المعالج لأحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، آخر تطورات الحالة الصحية لعضو مجلس إدارة نادي الزمالك.

وتعرض أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك لوعكة صحية أسفرت عن نقله إلى المستشفى الأسبوع الماضي.

وقال طارق حلمي الطبيب المعالج لأحمد سليمان عبر إم بي سي مصر: "حالة أحمد سليمان أصبحت مطمئنة بعد فترة حرجة احتاجت إلى تدخل جراحي سريع، المفاجأة أنه لم يكن لديه أي خلفية عن وجود مشكلة في القلب".

وأضاف: "أصرينا على استمراره داخل المستشفى. وخلال 3 أو 4 أيام سيغادر، وخلال أسبوعين على أقصى تقدير سيعود إلى حياته الطبيعية".