 طبيبه: حالة أحمد سليمان مطمئنة بعد تدخل جراحي - بوابة الشروق
السبت 13 يوليه 2024 1:46 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

طبيبه: حالة أحمد سليمان مطمئنة بعد تدخل جراحي

محمد جلال
نشر في: السبت 13 يوليه 2024 - 1:31 م | آخر تحديث: السبت 13 يوليه 2024 - 1:31 م

كشف طارق حلمي، الطبيب المعالج لأحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، آخر تطورات الحالة الصحية لعضو مجلس إدارة نادي الزمالك.

وتعرض أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك لوعكة صحية أسفرت عن نقله إلى المستشفى الأسبوع الماضي.

وقال طارق حلمي الطبيب المعالج لأحمد سليمان عبر إم بي سي مصر: "حالة أحمد سليمان أصبحت مطمئنة بعد فترة حرجة احتاجت إلى تدخل جراحي سريع، المفاجأة أنه لم يكن لديه أي خلفية عن وجود مشكلة في القلب".

وأضاف: "أصرينا على استمراره داخل المستشفى. وخلال 3 أو 4 أيام سيغادر، وخلال أسبوعين على أقصى تقدير سيعود إلى حياته الطبيعية".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك