تنظم مكتبة مصر الجديدة العامة، فى الساعة 5 من مساء اليوم السبت، ندوة بعنوان "التغذية السليمة واثارها على نمو الأطفال"، وتحاضر فيها الدكتورة عبير محيي الدين استشاري طب الأطفال وتغذية الأطفال.

وقالت الدكتورة عبير محيي الدين: "قد تؤدي الأنماط الغذائية السيئة في الطفولة المبكرة إلى نقص في الفيتامينات والمغذيات الأساسية — من قبيل نقص فيتامين ألف، والذي يضعف جهاز المناعة لدى الطفل، ويزيد خطر الإصابة بالعمى وقد يؤدي إلى الوفاة من جراء أمراض الطفولة الشائعة من قبيل الإسهال".

الندوة تتناول الأنماط الغذائية السيئة والتي تؤدي إلى شيوع بعض الأمراض فى الكبر، وأيضا تتناول التغذية السليمة، وما هي أنماطها.