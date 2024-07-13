مصدر رفيع: مصر تدعو إسرائيل لعدم عرقلة مفاوضات التهدئة في غزة

قال مصدر مصري رفيع، إن القيادة الإسرائيلية تعمل على احتواء الرأي من خلال استهلاك الوقت في اجتماعات شكلية لجذب الرأي العام الإسرائيلي بعيدًا عن التوصل لصفقة لتجنب انهيار الائتلاف الحكومي.

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية عن المصدر، مساء السبت، أن مصر تدعو إسرائيل إلى عدم عرقلة المفاوضات الجارية بشأن التهدئة في قطاع غزة وطرح مبادئ جديدة تخالف ما تم التوافق عليه في هذا الصدد.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مصدر رفيع المستوى، إن مصر تشدد على ضرورة فتح كل المعابر البرية مع قطاع غزة فورا.

وأضاف أن مصر تؤكد على موقفها بضرورة إتاحة إسرائيل الحرية لحركة المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى قطاع غزة.

وأشار المصدر إلى أن مصر تتمسك بانسحاب إسرائيل بالكامل من الجانب الفلسطيني من معبر رفح، وعدم وضع أي قيود على حركة المواطنين الفلسطينيين من وإلى القطاع.