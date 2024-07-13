باوليني: سأظل مبتسمة رغم استمرار سوء الحظ

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكدت الإيطالية جاسمين باوليني، أنها ستحتفظ بابتسامتها رغم خسارتها في ثاني مباراة نهائية على التوالي ببطولات الجراند سلام.

وخسرت باوليني على يد التشيكية باربورا كريتشيكوفا في نهائي بطولة ويمبلدون بنتيجة 2-6 و6-2 و4-6.

وكانت باوليني قد خسرت أيضا على يد البولندية إيجا شفيونتيك المصنفة الأولى على العالم، الشهر الماضي، في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة.

وباتت باوليني سادس لاعبة تخسر في نهائي رولان جاروس وويمبلدون في الموسم ذاته.

وقالت باوليني المصنفة السابعة على العالم "مشاهدة الملعب ممتلئا حلم أصبح حقيقة، باربورا لعبت بشكل مذهل، تقدمين أداء مذهلا، وتلعبين بشكل جميل، التهنئة لك ولفريقك".

وأضافت "آخر شهرين كانا قمة في الجنون بالنسبة لي، أود أن أشكر فريقي وعائلتي، دائما يساندوني، ولم أكن لأتواجد هنا لولاهم".

وأشارت "الجماهير كانت مذهلة وتلقيت الكثير من الدعم، من المذهل الشعور بحبهم، استمتعت بالأمر كثيرا".

وأوضحت النجمة الإيطالية "اليوم كان حزينا بعض الشيء بالنسبة لي، أحاول الاحتفاظ بابتسامتي، لأن علي أن أتذكر أن اليوم لا زال جيدا، لقد بلغت نهائي ويمبلدون".

وختمت بالقول "أتذكر وأنا طفلة كنت أشاهد النهائي وأشجع فيدرر، علي أن أقول أنهما كانا أسبوعين رائعين، وأريد أن أشكر كل من جعل ذلك ممكنا".