 «كنت أعتقد أنني سأصنع فيلما شاعريا مع أخي» يشارك بمهرجان Crossing بالنرويج - بوابة الشروق
السبت 13 يوليه 2024 1:45 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

«كنت أعتقد أنني سأصنع فيلما شاعريا مع أخي» يشارك بمهرجان Crossing بالنرويج


نشر في: السبت 13 يوليه 2024 - 1:38 م | آخر تحديث: السبت 13 يوليه 2024 - 1:38 م

يشارك الفيلم الوثائقي المصري "كنت أعتقد أنني سأصنع فيلما شاعرياً مع أخي" في مهرجان Crossing Film Festival، والذي سيقام في الفترة من من 24 حتى27 أكتوبر المقبل في مدينة فاردو بالنرويج.

والفيلم من إنتاج مدرسة الجيزويت بالقاهرة، وتدور أحداثه حول أحمد صانع الأفلام، الذي يستغل صناعة فيلم عن منزل عائلته في قريته بشمال مصر، والذي سيتم هدمه؛ لإعادة اكتشاف وصياغة علاقته بأخيه الأصغر، من خلال ذكرياتهم المشتركة عن المنزل والقرية التي ولدوا فيها، مما يؤدي إلى فتح جرح عميق مزق علاقة اسرتهم بالقرية، يحاول الأخ الأكبر إصلاح هذا الجرح ومساعدة أخيه الأصغر على التصالح معه.

والفيلم من إخراج أحمد الكيال وهو خريج الدفعة 12 من مدرسة سينما الجيزويت بالقاهرة في أكتوبر 2022.

والفيلم هو مشروع تخرجه من مدرسة سينما الجيزويت بالقاهرة، ومدته 43 دقيقة، وكان عرضه العالمي الاول خلال فعاليات مسابقة الطلاب بمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك