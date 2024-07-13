«كنت أعتقد أنني سأصنع فيلما شاعريا مع أخي» يشارك بمهرجان Crossing بالنرويج

يشارك الفيلم الوثائقي المصري "كنت أعتقد أنني سأصنع فيلما شاعرياً مع أخي" في مهرجان Crossing Film Festival، والذي سيقام في الفترة من من 24 حتى27 أكتوبر المقبل في مدينة فاردو بالنرويج.

والفيلم من إنتاج مدرسة الجيزويت بالقاهرة، وتدور أحداثه حول أحمد صانع الأفلام، الذي يستغل صناعة فيلم عن منزل عائلته في قريته بشمال مصر، والذي سيتم هدمه؛ لإعادة اكتشاف وصياغة علاقته بأخيه الأصغر، من خلال ذكرياتهم المشتركة عن المنزل والقرية التي ولدوا فيها، مما يؤدي إلى فتح جرح عميق مزق علاقة اسرتهم بالقرية، يحاول الأخ الأكبر إصلاح هذا الجرح ومساعدة أخيه الأصغر على التصالح معه.

والفيلم من إخراج أحمد الكيال وهو خريج الدفعة 12 من مدرسة سينما الجيزويت بالقاهرة في أكتوبر 2022.

والفيلم هو مشروع تخرجه من مدرسة سينما الجيزويت بالقاهرة، ومدته 43 دقيقة، وكان عرضه العالمي الاول خلال فعاليات مسابقة الطلاب بمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة.