لجان مدينة نصر تستقبل طلاب الثانوية العامة لأداء امتحان التفاضل والتكامل

توافد طلاب الثانوية العامة، على لجان الامتحانات بمدرسة السعيدية الثانوية وخالد بن الوليد، بمدينة نصر، لأداء امتحان التفاضل والتكامل، منذ الثامنة من صباح اليوم.

وفتحت اللجان أبوابها أمام الطلاب في الثامنة والربع من صباح اليوم، حيث أجرى أفراد الأمن أمام بوابات المدرسة عمليات التفتيش للطلاب أثناء دخولهم اللجان للكشف عن أجهزة المحمول ووسائل الغش الأخرى، كما أكد أفراد الأمن على الطلاب عدم اصطحاب أية أوراق تخص مادة الامتحان داخل اللجان.

وحرص العشرات من أولياء الأمور على مرافقة أبنائهم، للاطمئنان عليهم وانتظارهم أمام اللجان، فضلا عن متابعة مواقع التواصل الاجتماعي للتأكد من حقيقة تسريب الامتحانات من عدمها.

وانتشرت أمام اللجان قوات الشرطة لتأمينها ومحاولة فرض حالة من الهدوء بمحيط اللجان، والتدخل لحل أية مشكلات قد تحدث، فضلا عن توفير سيارة اسعاف بالقرب من اللجان للتدخل السريع في حالة إصابة أي من الطلاب بحالة مرضية مفاجئة.