قطر: ندين بأشد العبارات مجزرة الاحتلال الإسرائيلي المروعة بحق نازحين في قطاع غزة

أدانت قطر، بأشد العبارات، هجوم قوات الاحتلال الإسرائيلي المروع الذي استهدف خيام نازحين في منطقة المواصي في خان يونس جنوبي قطاع غزة، وأدى إلى استشهاد وإصابة مئات المدنيين العزل، واعتبرته مجزرة وحشية صادمة، وحلقة جديدة في سلسلة جرائم الاحتلال المستمرة في حق الشعب الفلسطيني الشقيق والإنسانية جمعاء.

وجددت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم السبت، التأكيد على أن تكرار جرائم الاحتلال الشنيعة، في إطار حربه المستمرة على غزة، يثبت يوما بعد يوم الحاجة الملحة إلى تحرك دولي عاجل لإنهاء هذا العدوان الغاشم فورا، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

كما حذرت في هذا السياق من أن استهتار الاحتلال الإسرائيلي بالدم الفلسطيني ومحاولاته المتكررة لفرض سياسة الأمر الواقع، ونزع الحقوق الفلسطينية التي كفلها القانون الدولي، ستقوض الجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين، وتمهد بالتالي لاتساع دائرة العنف في المنطقة وتهديد السلم والأمن الدوليين.

كما جددت الوزارة، التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي سلسلة غارات جوية، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي السبت منطقة المواصي التي طالب سكان محافظتي غزة والشمال بالتوجه إليها قبل 4 أيام، بدعوى أنها ضمن "المناطق الإنسانية الآمنة".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم السبت، استشهاد أكثر من 71 شخصا وإصابة 289 أخرين جراء قصف إسرائيل لمنطقة المواصي.