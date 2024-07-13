العواصف تجتاح النمسا بـ 190 ألف صاعقة برقية في يوم واحد

تسببت الأمطار الغزيرة والعواصف الثلجية في أضرار في مختلف أنحاء النمسا، أمس الجمعة، حيث سجلت هيئة الأرصاد الجوية النمساوية فى يوم واحد، 190 ألف صاعقة برقية في الدولة التى تعتبر من دول جبال الألب ، وهو أعلى رقم يتم تسجيله هذا العام.

وفي ولاية فورارلبيرج الواقعة غربى البلاد، اتسمت الأمطار في وادي الراين بالقرب من بحيرة كونستانس بالغزارة مما أدى إلى انحناء الأشجار وتطاير الأسطح ، بينما غمرت المياه الطرق بسبب انسداد مجاري الصرف.

ونظرًا للكمية الكبيرة من المياه المتدفقة إلى نهر الراين، أغلقت السلطات المناطق القريبة من النهر أمام الجمهور كإجراء احترازي.

وقدرت شركة " التأمين النمساوية ضد البرد " بالنمسا إجمالي الأضرار في فورارلبيرج بنحو 1.2 مليون يورو (1.3 مليون دولار). وقالت إن أكثر من 5000 هكتار من المحاصيل دمرت.

وأعيد فتح الطرق جزئيا اليوم السبت في ولاية تيرول المجاورة التي أغلقتها الانهيارات الطينية . وظلت طرق أوبرينتال وفيلاجراتينتال مغلقة.

وفي ولاية ستيريا الواقعة جنوب شرقى النمسا، تسببت العواصف في حدوث فيضانات وسقوط أشجار. وفي الوقت ذاته تم فى ولاية كارينثيا الجنوبية المجاورة نشر خدمات الطوارئ في العديد من مناطق البحيرات لإنقاذ السباحين وهواة التجديف وراكبي الأمواج الذين لم يتمكنوا من الوصول إلى الشاطئ بسبب الأمواج القوية.

وتم إلغاء حوالي 40 رحلة في مطار فيينا مساء أمس الجمعة بسبب الظروف الجوية السيئة.