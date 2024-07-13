محلية النواب: الفترة المقبلة ستشهد تقديم تسهيلات لبعض التعقيدات في تطبيق قانون التصالح

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قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح على مخالفات البناء حظي بنقاش مستفيض مع وزيري الإسكان والتنمية المحلية خلال جلسات مناقشة برنامج الحكومة الجديدة، الجمعة.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «حقائق وأسرار» عبر شاشة «صدى البلد» مساء الجمعة، أن معظم النواب أشاروا إلى استمرار بعض التعقيدات في تطبيق النسخة الأخيرة من القانون، وطالبوا بضرورة تبسيط الإجراءات وتقديم المزيد من التسهيلات للمواطنين.

وأشار إلى أن اللجنة ستعقد جلسة خاصة خلال شهر أكتوبر المقبل؛ لبحث آثار تطبيق القانون وإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات العالقة.

وأوضح أن وزيري الإسكان والتنمية المحلية أبديا تفهمهما لملاحظات النواب، مضيفا أن الفترة المقبلة ستشهد تقديم المزيد من التسهيلات للمواطنين.

وأشار إلى تأكيد وزيري الإسكان والتنمية المحلية بأن قانون التصالح رأس الملفات، لافتا أنه جرى الاتفاق بين الوزارتين على متابعة الملف والتفاصيل الخاصة بتطبيق القانون.