قبل أيام قليلة من افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، ظهرت وزير الرياضة الفرنسية الرياضة أميلي أوديا كاستيرا، في مقاطع مصورة وهي تستحم في نهر السين مرتدية بدلة غطس.

وذكرت محطة "بي.إف.إم" التلفزيونية الفرنسية، أنه قبل أولمبياد باريس المقررة ما بين 26 يوليو الجاري حتى 11 أغسطس، فاجأت وزيرة الرياضة الفرنسية بالاستحمام في نهر السين في وقت مبكر من صباح اليوم السبت.

وأضافت المحطة الفرنسية، أنه لا يوجد غوص كبير في تلك المنطقة على الرغم من ارتداءها بذلة غطس، ولكن سباحة حقيقية وبضعة أطوال.

ووفقاً للمحطة الفرنسية، فقد يظن البعض أنها مجرد مزحة، ولكن ليس كذلك على الإطلاق لأن إمكانية السباحة في نهر السين تمثل تحديًا كبيرًا مع اقتراب افتتاح الألعاب الأولمبية.

ولفتت المحطة الفرنسية إلى أن وزيرة الرياضة الفرنسية، ولاعبة التنس السابقة، أول شخصية تفعل ذلك بالاستحمام في نهر السين.

فيما أعلنت عمدة باريس آن هيدالغو أنها ستقوم بالغوص أيضًا في 17 يوليو الجاري.

وأشارت المحطة الفرنسية إلى أن الوزيرة كانت ترتدي بذلة الغوص الكاملة وقبعة السباحة، وتستحم بجوار الجمعية الوطنية (البرلمان)، موضحة أنه لا أحد يعرف دوافع الوزيرة من تلك الخطوة، هل الترويج للأولمبياد أم لفتة أخيرة قبل حل الحكومة الفرنسية.