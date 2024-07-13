استعراضات بمهرجان العلمين على أنغام الأغنية أصحاب الأرض Viva Palestina

شهدت فعاليات اليوم الثاني من مهرجان العلمين، مشاركة الفرقة برقصات استعراضية، حيث قدمت الفرقة عددا من الرقصات الفلكلورية، على أنغام الأغنية الأيقونية أصحاب الأرض التي ترمز إلى صمود الشعوب امام الاحتلال وردت الفرقة Viva Palestina.

وتوافد عدد من جمهور الكينج محمد منير لحضور حفله في مهرجان العلمين في مدينة العلمين الجديدة والذي يحمل عددا من المفاجآت كعادته، رافعين لافتات أغاني منير، منها أغنية حبك حرية، وهي أولى الحفلات الغنائية في المهرجان الذي يستمر حتى الأسبوع الأول من سبتمبر.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروض فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياح من مختلف الجنسيات.

ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، ومسابقات مختلفة ومتنوعة.