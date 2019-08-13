إدارة ترامب تراجع قوانين حماية الأنواع المعرضة للانقراض

أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الاثنين، تعديلات مثيرة للجدل على قانون حماية الأنواع المعرضة للانقراض الذي يستخدم لحماية الحيوانات والنباتات الأكثر عرضة للتهديد.

وكان المشرعون الجمهوريون وأصحاب صناعات، مثل الأخشاب والتنقيب عن النفط، انتقدوا التشريع الذي يرجع إلى عام 1973، واعتبروه مرهقا أكثر من اللازم، بينما اعتبر نشطاء البيئة القانون نجاحا كبيرا في منع الانقراض المحتمل لمئات الأنواع.

ووصف درو كابوتو، رئيس منظمة "ايرث جاستس" القانونية المدافعة عن البيئة، التغييرات بأنها "محاولة لتدمير قوانين حماية الأنواع المعرضة للانقراض".

وتسعى التوجيهات الجديدة التي أصدرتها إدارة ترامب إلى إصلاح عملية تنفيذ القانون من أجل جمع المعلومات الخاصة بالتأثير الاقتصادي عند دراسة إمكانية إضافة نوع جديد إلى قائمة الأنواع التي تحتاج الحماية.

وتقول الإدارة إن التحليل الاقتصادي لن يستخدم لإصدار قرارات، لكن المنتقدين يقولون إنه يفتح المجال لوجود تأثير خارجي.

كما أدخلت الإدارة تغييرات يقول المنتقدون إنها تسمح بتجاهل تهديدات مثل تغير المناخ.

وستؤدي مراجعات ترامب، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في غضون 30 يوما، إلى تعديل تنفيذ القانون، لكن الإصلاحات الشاملة المدعومة من الجمهوريين لم يتم تمريرها من الكونجرس.

وقال وزير التجارة، ويلبور روس: "تندرج المراجعات التي تم الانتهاء منها تحت ولاية الرئيس فيما يتعلق بتخفيف العبء التنظيمي على الشعب الأمريكي دون التضحية بأهداف حماية وتعافي أنواعنا (من الكائنات)".

وأضافت: "كانت هذه التغييرات محلا لعملية عامة قوية وشفافة وتلقينا خلالها مدخلات عامة مهمة ساعدتنا في وضع اللمسات الأخيرة على هذه القواعد".

ويأتي هذا التحول في اللوائح البيئية الأمريكية رغم صدور تقرير للأمم المتحدة في وقت سابق من الشهر الجاري، أفاد بأن نحو مليون نبتة وحيوان عرضة لخطر الانقراض حول العالم في غضون عقد.

وهناك أكثر من ألفي نوع على قائمة الولايات المتحدة للكائنات المهددة بالانقراض.

وأثار هذا الإعلان ضجة واسعة النطاق من جانب نشطاء البيئة والمشرعين الديمقراطيين.

ووصف تشاك شومر، زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، ذلك التحول بأنه "صفعة في وجه أولئك الذين يقاتلون من أجل معالجة أزمة المناخ".

وقال شومر: "تعطي إدارة ترامب الأولوية مجددا لأرباح النفط الكبيرة قبل صحة وسلامة كوكبنا والأجيال القادمة".