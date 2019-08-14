وزير خارجية ألمانيا يشكو عجز مجلس الأمن عن حل صراعات دولية

شكا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، عدم قدرة مجلس الأمن على حل صراعات في العالم بسبب الاعتراضات بين أعضائه.

وخلال زيارة لمقر منظمة الأمم المتحدة في نيويورك، قال السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي اليوم الثلاثاء: "في الوقت الحالي لدينا موقف يتمثل في اعتراض أعضاء المجلس لبعضهم بعضا في أزمات كبيرة".

وأضاف ماس أن من المهم أن يصبح "مجلس الأمن هو الهيئة المحددة للسياسة الدولية في قضايا مثل ليبيا واليمن وسوريا"، وقال إن كل طرف ملزم بتقديم إسهامه حيال "عدم وقوف المجتمع الدولي موقف المتفرج حيال تزايد الحروب في العالم".

يشار إلى أن الفيتو الروسي من جانب والفيتو الغربي للولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا من جانب آخر، تسببا في عرقلة مجلس الأمن عن اتخاذ قرارات في العديد من القضايا المهمة.

يذكر أن هذه هي الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى الصين.

وانضمت ألمانيا إلى عضوية مجلس الأمن لمدة عامين منذ بداية يناير الماضي.

وشارك ماس، اليوم، في جلسة عن حماية السكان المدنيين في الصراعات، وتمثل هذه المشاركة بداية لرحلة يقوم بها الوزير الألماني في أمريكا الشمالية لمدة 4 أيام.

كان ماس غادر برلين أمس الاثنين متأخرا عن موعده المقرر، وذلك بعد ان اضطر إلى ركوب طائرة بديلة والتوجه بها إلى نيويورك بعد أن حدث عطل لطائرته الإيرباص التابعة لسلاح الجو الألماني.

ومن المقرر أن يتوجه السياسي الاشتراكي في وقت لاحق إلى كندا حيث سيلتقي نظيرته الكندية كريستيا فريلاند لبحث سبل دفع مبادرته "تحالف أنصار التعددية" قدما.

وتهدف هذه المبادرة إلى الربط الشبكي بين الدول المؤيدة للتعاون الدولي والمناوئة للمسارات المنفردة.

وستكون المحطة الأخيرة لماس في القطب الشمالي الكندي حيث سيستعلم الوزير هناك عن تبعات التغير المناخي في مستوطنة الإسكيمو (بوند انليت) والتي يقطنها 1300 نسمة.