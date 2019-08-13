الرئيس السابق للاتحاد الألماني يعتزم تقديم شكوى ضد الادعاء السويسري

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أعلن ثيو زفانتسيجر الرئيس السابق للاتحاد الألماني لكرة القدم أنه يعتزم تقديم شكوى جنائية ضد الادعاء الفيدرالي السويسري الذي وجه له اتهامات ضمن تحقيقات تحويل مبلغ مالي "مثير للشبهات" على هامش تنظيم بطولة كأس العالم 2006 التي استضافتها ألمانيا.

وقال زفانتسيجر /74 عاما/ في مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء إنه يتهم الادعاء السويسري بتعمد التحليل الخاطئ للأدلة، مضيفا "إنني واثق من أن الادعاءات لم تكن صحيحة."

وكان المدعي العام السويسري قد وجه اتهامات قبل أيام بحق زفانتسيجر وكذلك فولفجانج نيرسباخ الرئيس السابق الآخر لاتحاد الكرة الألماني وهورست آر شميت السكرتير العام السابق لاتحاد الكرة الألماني والسويسري أورس لينسي المسؤول السابق بالاتحاد الدولي للعبة (فيفا).

وذكر مكتب المدعي العام في بين أن أولئك المسؤولين متهمون "بالتحايل لتضليل أعضاء المجلس الإشرافي باللجنة الألمانية المنظمة بكأس العالم 2006" بشأن الغرض من تحويل مبلغ الــ 7ر6 مليون يورو (5ر7 مليون دولار).

وذكر زفانتسيجر إنه لا يفترض أن يستند الادعاء في اتهاماته إلى شائعات تتعلق بالأغراض المحتملة لعملية تحويل ذلك المبلغ.

كذلك نفى زفانتسيجر ادعاءات التهرب الضريبي الموجهة ضد وكذلك ضد شميت ونيرسباخ، من قبل الادعاء في مدينة فرانكفورت الألمانية.

وأضاف زفانتسيجر "لن تجرى إدانتي في ألمانيا أو في سويسرا."