 ترامب: قوات صينية تتحرك صوب الحدود مع هونج كونج - بوابة الشروق
الثلاثاء 13 أغسطس 2019 10:50 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مطالبات بعض أصحاب الأعمال بتقليل العطلات الرسمية؟
النتـائـج تصويت

ترامب: قوات صينية تتحرك صوب الحدود مع هونج كونج

واشنطن - د ب أ:
نشر فى : الثلاثاء 13 أغسطس 2019 - 10:41 م | آخر تحديث : الثلاثاء 13 أغسطس 2019 - 10:43 م

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الصينية تحرك قوات صوب الحدود مع هونج كونج.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ترامب قوله إن التقارير الواردة من وكالات الاستخبارات الأمريكية تظهر أن الحكومة الصينية تنقل قوات إلى حدودها مع هونج كونج.

وغرد ترامب عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي اليوم قائلا: " يتعين على الجميع الحفاظ على الهدوء والأمان".

وخلال الأيام الأخيرة، تم تداول مقاطع فيديو نشرتها العديد من الشبكات الإخبارية تظهر انتشار وحدات عسكرية صينية في مدينة شينزين على الحدود مع هونج كونج.

وأضاف ترامب: "الكثيرون يوجهون اللوم لي وللولايات المتحدة بشأن المشكلات التي تحدث في هونج كونج، ولا يمكنني أن اتصور الأسباب".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك