ترامب: قوات صينية تتحرك صوب الحدود مع هونج كونج

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الصينية تحرك قوات صوب الحدود مع هونج كونج.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ترامب قوله إن التقارير الواردة من وكالات الاستخبارات الأمريكية تظهر أن الحكومة الصينية تنقل قوات إلى حدودها مع هونج كونج.

وغرد ترامب عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي اليوم قائلا: " يتعين على الجميع الحفاظ على الهدوء والأمان".

وخلال الأيام الأخيرة، تم تداول مقاطع فيديو نشرتها العديد من الشبكات الإخبارية تظهر انتشار وحدات عسكرية صينية في مدينة شينزين على الحدود مع هونج كونج.

وأضاف ترامب: "الكثيرون يوجهون اللوم لي وللولايات المتحدة بشأن المشكلات التي تحدث في هونج كونج، ولا يمكنني أن اتصور الأسباب".