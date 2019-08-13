قالت ​وزارة الخارجية البريطانية​ إن تحقيقات في قضية الناقلة الإيرانية مسألة تخص سلطات ​جبل طارق​، وذلك حسبما أفادت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، اليوم الثلاثاء.

ونفت سلطات جبل طارق، اليوم تقارير من طهران عن الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية وكانت وسائل إعلام إيرانية تداولت أنباء، عن الإفراج مساء اليوم عن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة.

وكانت قوات بحرية بريطانية احتجزت سفينة إيرانية قبالة جبل طارق في شهر يوليو الماضي للاشتباه في تهريبها شحنة نفط إلى سوريا، واحتجزت إيران ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز.