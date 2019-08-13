 كولومبيا تفرض غرامة مالية على شركة أوبر - بوابة الشروق
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كولومبيا تفرض غرامة مالية على شركة أوبر

د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 13 أغسطس 2019 - 1:19 م | آخر تحديث : الثلاثاء 13 أغسطس 2019 - 1:21 م

أعلنت هيئة رقابية كولومبية، يوم الاثنين، تغريم شركة "أوبر" أكثر من 2.1 مليار بيزو (627 ألف دولار) بزعم أنها عرقلت زيارة إدارية في عام 2017.

وذكرت هيئة مراقبة الصناعة والتجارة أنه خلال زيارة تنظيمية لمكتب الشركة المسجل في تشرين أول/أكتوبر 2017 ، فوجئ المفتشون بأن الشركة لم تقدم لهم معلومات وعرقلت وصولهم إلى الحواسيب الخاصة بها.

وأضافت الهيئة في بيان بشأن الغرامة: "قدم الشركة موقفا ازدرائيا ومعرقلا تجاه طلبات مسؤولي الوفد".

كما حددت الهيئة ثلاثة موظفين وقامت بتغريمهم.

من جانبها ، قالت أوبر في بيان إنها لم تتلق إخطارا بالغرامة، وأضافت أن تلك الغرامة قابلة للطعن عليها، وأشارت إلى أنها ستقوم بفحصها عند استلامها.


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