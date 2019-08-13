المصري يستأنف تدريباته ويطالب المستبعدين بعروض رسمية للرحيل

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري تحت قيادة إيهاب جلال، مرانه عقب انتهاء الإجازة التي حصل عليها الفريق بمناسبة عيد الأضحى.

ومن المقرر أن تقام التدريبات قبل الانتقال إلى معسكره المغلق بالإسماعيلية، السبت المقبل والذي يتخلله أداء 5 مباريات ودية لم يتحدد طرفها حتى الآن.

ويسعى ياسر سالم، مدير الكرة بالنادي، لإنهاء الترتيبات المتعلقة بهذه المباريات نظرًا لقرب انطلاق مسابقة الدورى الممتاز الجديد ومن ثم الاستعداد لمشاركة المصري في النسخة السابعة عشر من بطولة الكونفدرالية الإفريقية .

فى سياق آخر، كشف مصدر مسئول أن إدارة النادي عرضت على الرباعي إيزيكل باسي وعبد الله بيكا ومحمود القط وأحمد خالد تقديم عروض رسمية للموافقه على رحيلهم أسوة بالثنائي محمد شطة ومصطفى مارسيلو المنضمين لفريق حرس الحدود ووليد حسن المنتقل لطلائع الجيش .

من جانبه أكد ياسر سالم، أن الجهاز الفني قرر تأجيل إعلان قائمة اللاعبين المختارين لمعسكر الإسماعيلية المغلق إلى السبت المقبل قبل مغادرة الفريق عصر ذلك اليوم.