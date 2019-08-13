المصري يفاوض حمودي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشف مصدر داخل النادي المصري أن لجنة التعاقدات بالنادي البورسعيدي دخلت في مفاوضات سرية مع أحمد حمودي لاعب الأهلي السابق من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد فسخ تعاقد اللاعب مع النادي.

ويأمل مسؤولي المصري استغلال فسخ الأهلي تعاقده مع اللاعب ليصبح اللاعب حرًا خاصة وأن التفاوض مع حمودي لن يكلف النادي مبالغ مالية كبيرة سوى عقد اللاعب فقط .

وجاء تفاوض المصري مع حمودي بناء على ترشيح ورغبة إيهاب جلال المدير الفني للفريق الذى يرى أن حمودي إضافة كبيرة ولديه خبرات كبيرة خاصة وأنه لعب في الأهلي والزمالك فضلا عن تجربته الخارجية مع نادي بازل السويسري .