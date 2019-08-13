دراسة ترصد تحول الميول الوظيفية بين الشباب من الجنسين في ألمانيا

رصد تقرير حديث أعدته غرفة التجارة والصناعة الألمانية، أن الفتيات والفتيان في ألمانيا يبتعدون ببطء عن الأدوار التقليدية للجنسين عند اختيار مهنهم.

فقد أظهرت قائمة من المهن الأكثر شعبية التي تم اختيارها بين عامي 2016 و2018 تحولا تدريجيا في المجتمع، حيث أبدت الفتيات اهتماما أكبر بممارسة وظائف في مجالي التكنولوجيا والهندسة، بحسب التقرير الذي نشرته صحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الثلاثاء.

وقال نائب رئيس الغرفة، أخيم ديركس، في تصريحات لـ"فونكه": "هذا النمو يتباطأ في ضوء انحصار معرفة الكثير من الشباب والشابات على أشهر 10 مهن، في حين أن بإمكانهم الاختيار من بين مئات الوظائف".

وأظهر التقرير أنه في عام 2018 ارتفع عدد الفتيات المهتمات بأن يصبحن متخصصات في مجال تكنولوجيا المعلومات مقارنة بعام 2016، ليرتفع هذا المجال من المرتبة 41 إلى 33 بين قائمة أكثر المهن شعبية بالنسبة للفتيات، بينما يحتل هذا المجال المتربة الثالثة في قائمة الفتيان.

كما رصد التقرير اتجاها مشابها في مجال الميكانيكا، الذي ارتفع من المرتبة 43 ليصبح الاختيار الـ36 المفضل للفتيات.

وفي المقابل، رصد التقرير ميلا مماثلا للفتيان نحو المهن التي تشغلها النساء تقليديا. ويتضح هذا بشكل خاص بالنسبة لمهنة المساعدين في مجال طب الأسنان، التي تحتل المرتبة الثالثة بالنسبة للفتيات، وارتفعت من المرتبة 131 إلى المرتبة 113 بالنسبة للفتيان.