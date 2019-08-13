محافظ البحر الأحمر يناقش الموقف التنفيذي لتطوير الطرق

استعرض اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، ظهر اليوم، الموقف التنفيذي لأعمال رفع كفاءة وتطوير الطرق التي تقوم بتنفيذها شركة المقاولون العرب.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بحضور اللواء علي شوكت رئيس مدينة الغردقة، والمهندس طارق صقر عضو مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس هشام السباعي، والمهندس أشرف عطيه رئيس قطاع الطرق.

وخلال الاجتماع، أكد المحافظ على سرعة الانتهاء من جميع أعمال الرصف والتطوير بمدينة الغردقة، مشيرا إلى ضرورة التنسيق المستمر بين مجلس المدينة وشركة المقاولون العرب بحيث يتم إنجاز الأعمال طبقا للمخطط الاستراتيجي لتطوير الشوارع والميادين بالمدينة السياحية.