 الاتحاد السكندري يدرس العروض المقدمة لثنائي الفريق - بوابة الشروق
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الاتحاد السكندري يدرس العروض المقدمة لثنائي الفريق

الإسكندرية - أحمد عبد العزيز
نشر فى : الثلاثاء 13 أغسطس 2019 - 6:14 م | آخر تحديث : الثلاثاء 13 أغسطس 2019 - 6:14 م

يدرس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري بعض العروض التي وصلت من أندية الدوري الممتاز للحصول علي خدمات ثنائي الفريق كريم ممدوح ومحمد عبد المجيد.

من جانبه أكد عبد الجليل إمام، مدير الكرة أنه لم يتم البت في أمر ممدوح وعبد المجيد ومازالت العروض قيد الدراسة، وبحسب رؤية طلعت يوسف المدير الفني.

وأضاف مدير الكرة أن أكثر من ثلاثة أندية طلبوا التعاقد مع كريم ممدوح، إلى جانب ناديبن يرغبان في الحصول علي خدمات محمد عبد المجيد سواء عن طريق الإعارة أو البيع نهائيًا.

وأوضح عبد الجليل أن طلعت يوسف لم يحدد قراره حتي الآن بشأن اللاعبان انتظارا لاتمام تعاقدات جديدة،  تعوض رحيل الثنائي.


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