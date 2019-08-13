توافد المواطنين على مصيف جمصة والحدائق العامة



شهدت الحدائق العامة بنطاق حى غرب وشرق المنصورة ، صباح اليوم، توافد الزائرين، احتفالا بعيد الأضحى في ثالث أيامه.

وحرصت الأسر على القيام بجولات ترفيهية بالمراكب النيلية المتواجدة على ضفاف النيل، فيما رسم الصغار شخصيات كارتون (والت ديزني) على وجوههم، كواحدة من أبرز طقوسهم للاحتفال بالعيد داخل الحديقة.

وفي حديقة شجرة الدر تواجدت سيارات الإسعاف، المجهزة بأحدث الأجهزة الطبية، والأمصال اللازمة لمواجهة أي طارئ، وأفراد الشرطة السريين، والشرطة النسائية لمواجهة أي حالات تحرش، إلى جانب انتشار لنشات الإنقاذ النهري على مختلف ضفاف نهر النيل بالاشتراك مع شرطة المسطحات المائية.

ووصل عدد الزائرين التى استقبلتهم حديقة شجرة الدر خلال اليوم الثالث لعيد الأضحى المبارك، تجاوز الـ20 ألف زائر.

فيما استقبل شاطئ جمصة الساحلي بالدقهلية، منذ صباح اليوم، آلاف المصطافين، وتم فتح البوابات على مدار 24 ساعة، وسط تواجد أمني مكثف لحماية المواطنين.