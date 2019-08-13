أعلنت الرئاسة الروسية «الكرملين»، عن عقد اجتماع ثلاثي بين روسيا وتركيا وإيران بشأن سوريا الشهر المقبل في تركيا، وذلك حسبما أفادت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، اليوم الثلاثاء.