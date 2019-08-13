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أعلنت الرئاسة الروسية «الكرملين»، عن عقد اجتماع ثلاثي بين روسيا وتركيا وإيران بشأن سوريا الشهر المقبل في تركيا، وذلك حسبما أفادت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، اليوم الثلاثاء.