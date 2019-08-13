 عاجل.. الكرملين: اجتماع ثلاثي بين روسيا وتركيا وإيران بشأن سوريا الشهر المقبل - بوابة الشروق
الثلاثاء 13 أغسطس 2019 2:10 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مطالبات بعض أصحاب الأعمال بتقليل العطلات الرسمية؟

النتـائـج تصويت

عاجل.. الكرملين: اجتماع ثلاثي بين روسيا وتركيا وإيران بشأن سوريا الشهر المقبل

دينا النجار
نشر فى : الثلاثاء 13 أغسطس 2019 - 1:05 م | آخر تحديث : الثلاثاء 13 أغسطس 2019 - 1:05 م

أعلنت الرئاسة الروسية «الكرملين»، عن عقد اجتماع ثلاثي بين روسيا وتركيا وإيران بشأن سوريا الشهر المقبل في تركيا، وذلك حسبما أفادت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، اليوم الثلاثاء.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك