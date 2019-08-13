اتهام الرئيس السابق لقيرغزستان بقتل شرطي والتحريض على أعمال الشغب

يجري التحقيق مع ألمظ بك أتامباييف رئيس قيرغزستان السابق، حول تورطه في قتل شرطي الأسبوع الماضي، وذلك أثناء مداهمة منزله الكائن على مشارف العاصمة بيشكك.

وكان أتامباييف الذي رأس خلال الفترة من 2011 إلى 2017 جمهورية قيرغزستان الكائنة في آسيا الوسطى، والتي كانت جزءا من الاتحاد السوفيتي السابق، قد واجه في البداية اتهامات بالفساد ترددت في إطار التنافس الشخصي مع الرئيس الحالي الذي خلفه في منصبه.

ومع احتجاز أتامباييف يوم الخميس الماضي، قام أنصاره بأعمال شغب حيث أضرموا النيران في مركز للشرطة بالقرب من مقر إقامته ببلدة كويتاش، كما تظاهروا في وسط العاصمة.

وقال المدعي العام في قيرغزستان أوتكوربك جامشيتوف، اليوم الثلاثاء في تصريحات أذاعتها وسائل الإعلام المملوكة للدولة، إنه يشتبه في تورط أتامباييف في التحريض على أعمال الشغب وعرقلة العدالة واحتجاز رهائن وقتل شخص والشروع في قتل آخر.

وشهدت قيرغزستان -وهي دولة حبيسة لا تطل على بحار وتجاور الصين- اندلاع ثورتين في عامي 2005 و2010، وتخلى أتامباييف عن السلطة بشكل سلمي في نهاية فترة رئاسته التي استغرقت 6 أعوام.

وينتمي كل من أتامباييف وغريمه الرئيس الحالي سورونباي جنبيكوف لنفس الحزب وهو الاشتراكي الديمقراطي الذي يقف على يسار تيار الوسط.

وسعى أتامباييف الشهر الماضي للحصول على تأييد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء لقاء في موسكو، غير أن بوتين أعرب في وقت لاحق عن دعمه لجنبيكوف.