عرضت فضائية «يورو نيوز عربي»، اليوم الاثنين، مقطع فيديو يوضح طرح حقائب مضادة للرصاص في استقبال الموسم الدراسي بأمريكا.

ويأتي هذا الاستعداد عقب عمليات إطلاق النار التي وقعت نهاية الأسبوع الماضي في ولايتي تكساس وأوهايو الأمريكيتين، وأعلنت شركات أمريكية متخصصة فى إنتاج الحقائب المدرسية المضادة للرصاص، أن نسبة مبيعاتها شهدت ارتفاعا غير مسبوق وصل إلى 200% و300%.

وأعلنت هذه الشركات، أنها تلبي الطلب المتزايد من قبل الأمهات والآباء خلال موسم العودة إلى المدارس، إلا أن خبراء اعتبروا أن عددا كبيرا من هذه الشركات يستغلون هذه المأساة لتسويق منتجاتهم.

https://www.youtube.com/watch?v=mWTvnjIUDVs