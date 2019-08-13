 الأرصاد: حالة الطقس مستقرة حتى نهاية عيد الأضحى على كافة الأنحاء - بوابة الشروق
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الأرصاد: حالة الطقس مستقرة حتى نهاية عيد الأضحى على كافة الأنحاء

دينا النجار
نشر فى : الثلاثاء 13 أغسطس 2019 - 1:41 م | آخر تحديث : الثلاثاء 13 أغسطس 2019 - 1:42 م

قالت الدكتورة إيمان شاكر،مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس مستقرة حتى نهاية أيام عيد الأضحى على جميع أنحاء الجمهورية.

وأضافت في تصريحات للقناة الأولى، اليوم الثلاثاء، أن درجات الحرارة حول المعدل الطبيعي لها في هذا الوقت من العام، محذرة قائدي المركبات من الشبورة المائية في الساعات الأولى من الصباح، خاصة القريبة من الطرق الزراعية والمسطحات المائية.

وتابعت: «الرياح معتدلة على أغلب الأنحاء، وحالة البحرين الأبيض والأحمر معتدلة ومهيئة لجميع عمليات الملاحة واستمتاع المواطنين بجميع الشواطئ، خلال عيد الأضحى».

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