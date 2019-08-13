ضبط 81 قضية أسطوانات بوتاجاز قبل تهريبها بالسوق السوداء

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ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع فروعها بمديريات الأمن المختلفة لمتابعة حركة الأسواق وضبط المتلاعبين بالسلع الغذائية، 81 قضية مواد بترولية وأسطوانات بوتاجاز قبل بيعها في السوق السوداء، وذلك خلال 4 أيام.

ووفقا لبيانات رسمية صادرة عن وزارة الداخلية، فإن إدارة شرطة التموين والتجارة ضبطت 529 قضية دقيق مدعم وأقماح، ومخالفات مخابز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لمحاربة الغلاء والاحتكار وضبط الأسعار والحفاظ على استقرار كافة السلع والمواد التموينية والبترولية وضبط حركة الأسواق؛ لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.