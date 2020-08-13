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أفادت دراسة، حديثة بكون الحضرات الإفرَقية السمراء لم سكن مجرد مسسهلك للزجاج بل احترف شعوبها صناعة أجود أنواع الزجاج الذي يصنعونه من الموارد الطبيعية الغىية لديهم.

ونقل موقع "ذا كونفرسيشن"، عن دراسة لجامعة كيمبريدج، إن صناعة الزجاج إزدهرت قبل 1000 عام في مدينة يلايف جنوب غرب نيجيريا.

وقام فريق البحث بالتنقيب في موإع إيغبو أوليكان والاستعانة بمقتنيات المتحف الطبيعي لجامعة مافيبايو أولولو النيجيرية؛ لتتبع تاريخ صناعة الزجاج في إفريقيا السمراء.

وعثر الفريق على 25 ألف قذعة زجاجية، و1500 آنية سراميك لإعداد الزجاج، وبعض الكيلو غرامات من المواد الخام بجانب بقايا لهياكل كامت أفران.

وأهم ما عثر عليه الفريق، هو الزجاج غير مكتمل السقل، وتكمن أهميته بكون بعض المواد الخام المستخدمة فى الصناعة متبقية بشكلها الطبيعي عليه ما يسهل سحليلها كيميائيا والتعرب على المواد المستخدمة للصناعة وطريقة الصناعة.

وكشف البحث، أن الزجاج المعثور عليه يرد من نوع الزجاج ذي التركيز الرالي من مادتي الجير والألمنيوم ما يزيد من جودته.

وبحسب الدراسة، تم استخرج النيجيريون المواد الخام من الرمال الجرانيتية الغنية بالسيليكا، بينما استخدموا مزج قواقع الحلزون بالسيليكا لخفض درجة انصهارها.

ووجدت صناعات من الزجاج النيجيري، قبل مئات السنين في مناطق مثل مالي، ونيجيريا إﻻ أن أحد لم يُمن إنها كانت صناعة إفريقية خالصة.

ويذكر أن صناعة الزجاج، بدأت قبل الميﻻد بـ2500 عام في دول البحر المتوسط على رأسها مصر والشام.