واشنطن: قوات إيرانية استولت على سفينة في المياه الدولية

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(د ب أ)

علنت القيادة المركزية الأمريكية ليل الأربعاء/الخميس، أن قوات إيرانية تضم سفينتين ومروحية إيرانية "سي كينج" استولت على سفينة في المياه الدولية واعتلتها.

جاء ذلك في تغريدة للقيادة المركزية مرفقة بمقطع فيديو، دون ذكر مزيد من التفاصيل.