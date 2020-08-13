واشنطن: قوات إيرانية استولت على سفينة في المياه الدولية

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(د ب أ)
علنت القيادة المركزية الأمريكية ليل الأربعاء/الخميس، أن قوات إيرانية تضم سفينتين ومروحية إيرانية "سي كينج" استولت على سفينة في المياه الدولية واعتلتها.
جاء ذلك في تغريدة للقيادة المركزية مرفقة بمقطع فيديو، دون ذكر مزيد من التفاصيل.