 واشنطن: قوات إيرانية استولت على سفينة في المياه الدولية - بوابة الشروق
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واشنطن: قوات إيرانية استولت على سفينة في المياه الدولية


نشر في: الخميس 13 أغسطس 2020 - 6:06 ص | آخر تحديث: الخميس 13 أغسطس 2020 - 6:06 ص

 (د ب أ)

علنت القيادة المركزية الأمريكية ليل الأربعاء/الخميس، أن قوات إيرانية تضم سفينتين ومروحية إيرانية "سي كينج" استولت على سفينة في المياه الدولية واعتلتها.

جاء ذلك في تغريدة للقيادة المركزية مرفقة بمقطع فيديو، دون ذكر مزيد من التفاصيل.


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