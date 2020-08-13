السجن خمسة أشهر لصاحب مطعم في ماليزيا لخرق قواعد كورونا

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سجنت السلطات الماليزية صاحب مطعم في شمال البلاد مدة خمسة أشهر بعدما أقر بذنبه في خرق قواعد الحجر الصحي الخاصة بفيروس كورونا.

وقال وزير الدفاع إسماعيل صبري يعقوب خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس إن الرجل الذي لم يتم الإشارة لاسمه "كان من المفترض أنه قيد الحجر الصحي المنزلي ولكنه خرج لفتح مطعمه ونتيجة لذلك تحتم إغلاق قرى قليلة في قدح وبرليس".

وربطت وزارة الصحة 40 إصابة بفيروس كورونا بالمتهم الذي جرى تغريمه 12 ألف رينجيت (2860 دولارا أمريكيا).

وذكرت الوزارة ما مجموعه 9129 إصابة بالفيروس و125 وفاة ذات صلة. ومن بين هؤلاء الذين اصيبوا بالفيروس تعافى 8821 شخصا.

وبعدما ارتفعت الحالات في مارس، فرضت ماليزيا إغلاقا صارما تحت إشراف الشرطة في الـ18 من ذلك الشهر وألقت القبض على 23 ألف شخص قبل انتهاء الإغلاق في الرابع من مايو.

وقال وزير الشؤون الداخلية حمزة زين الدين إن الشرطة مازالت تداهم مساكن العمال المهاجرين خلال الجائحة، حيث رحلت 21 ألفا و234 شخصا منذ بداية العام الجاري.

وقال حمزة لوسائل الإعلام اليوم إن أكثر من 15 ألف آخرين اتهموا بالعمل بشكل غير قانوني محتجزون في مراكز احتجاز المهاجرين ما قبل الترحيل.

وبحلول مايو كان قد جرى تشخيص 31 ألفا و410 إصابات بفيروس كورونا في مراكز الاحتجاز.

هناك ما يقدر بما بين ثلاثة إلى خمسة ملايين مهاجر يعملون في ماليزيا وهي ثالث أغنى دولة في جنوب شرق آسيا.