تايلاند تهدد باتخاذ إجراءات قانونية بشأن انتقادات النظام الملكي على الإنترنت

هددت السلطات في تايلاند باتخاذ إجراءات قانونية بشأن المشاركات التي يتم نشرها على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تنتقد النظام الملكي، وذلك في الوقت الذي تنشط فيه الاحتجاجات التي يقودها طلاب في أنحاء البلاد، والتي تدعو إلى المزيد من الديمقراطية وتقييد سلطة الملك ماها فاجيرالونجكورن.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الخميس بأن وزير الاقتصاد الرقمي، بوديبونجز بوناكانتا، طلب من السلطات تحديد المنشورات "غير اللائقة"، وحدد 114 منشورًا تم وضع معظمها على موقع "فيسبوك"، وعلى موقعي "تويتر" و"يوتيوب" أيضا، والتي يحتملأن تمثل انتهاكا لقانون مكافحة جرائم الكمبيوتر.

وكان بوناكانتا كتب على فيسبوك في وقت متأخر من مساء أمس الاول الثلاثاء: "سيتم جمع كل الأدلة وتقديمها للمحكمة غدا".

وأوضح الوزير أنه "بمجرد أن تصدر المحكمة أمرا، فسيتم إحالته إلى المنصات الثلاثة. وفي حال لم يتم غلق الحسابات أو حذف المشاركات في غضون 15 يوما، سنتخذ الإجراءات القانونية على الفور".

ومن جانبها، لم ترد منصات فيسبوك وتويتر وجوجل على الفور.

وكان رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوتشا، أعرب أمس الاول الثلاثاء عن قلقه إزاء الاحتجاجات الطلابية. وكان أكثر من ثلاثة آلاف متظاهر شاركوا في احتجاجات ضد حكومة برايوت ليلة الاثنين، ما مثّل واحدة من أكبر المظاهرات التي خرجت ضد الحكومة مؤخرا.

وكان برايوت، وهو مؤيد قوي للنظام الملكي، قاد انقلابا عام 2014 وأطاح بحكومة منتخبة. وأدخل مجلسه العسكري قوانين انتخابات جديدة مهدت لعودته إلى رئاسة الوزراء في انتخابات 2019.